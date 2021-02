Come smascherare e demolire Tommaso Zorzi? Ci pensa Maria Teresa Ruta durante l’ennesima conversazione tra coinquiline. Nel suo mirino, come detto, ci finisce l’influencer milanese, reo di aver tradito la sua fiducia e di averle voltato le spalle.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha manifestato dubbi e perplessità sulla veridicità delle storie d’amore narrate da Maria Teresa Ruta. Si è sentito preso in giro dalla conduttrice, che – a suo dire – avrebbe esasperato dei flirt del passato. Ne è un esempio lampante il love affair con Francesco Baccini.

Dopo che Tommaso Zorzi ha fatto il diavolo a quattro, prendendo le distanze da Maria Teresa Ruta e rivoltandosi contro di lei, la conduttrice si è confidata con Dayane Mello e ha snocciolato una cruda verità:

“Più di una volta lui voleva andare via. Io ho fatto davvero delle cose incredibili per lui. Quando ha litigato con Stefania, ho inventato quella storia… quella di Filippo. Ho inventato cose, proprio per creare altre bombe“