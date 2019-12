Maria De Filippi zittisce la collega: la conduttrice perde le staffe con la professoressa davanti a tutti

Amici, Maria De Filippi bacchetta la collega in diretta: la conduttrice non riesce ad evitare lo scontro con la maestra di ballo

Amici, Maria De Filippi contro la Celentano. La nuova edizione di Amici 2019 è finalmente iniziata e già da qualche settimana sembra che le tensioni siano nate tra la professoressa Celentano e i suoi allievi.

Alessandra Celentano bacchettata da Maria De Filippi

Nella puntata di ieri sabato 7 dicembre negli studi di Amici a quanto pare Alessandra Celentano ha fatto sentire di nuovo la sua voce. Tutto è partita da una richiesta di Valentin, ballerino latino americano che avrebbe voluto la maestra Titova all’interno della giuria, proprio perché non si sarebbe sentito tutelato nel suo stile di danza. A quanto pare però la Titova ha deciso di declinare il suo invito preferendo rimanere in sala ad insegnare il suo stile a Valentin.

A questo punto sarebbe intervenuta la Celentano che a quanto pare avrebbe replicato alle parole della professoressa Titova che a sua volta avrebbe sottolineato che in giuria ci sono professori poco preparati allo stile che lei stessa insegna e quindi che sarebbero poco oggettivi. La Celentano però ha replicato alle parole della Titova scatenando il pubblico:

“Qui non c’entra niente l’oggettività della giuria, ma è giusto che ci sia un tecnico di questo stile perché ha una tecnica ben precisa. Quindi io concordo pienamente su questo, ma non concordo sul discorso dell’oggettività.

Poi ha continuato:

Credo sia sbagliato dirlo così. Non si tratta di oggettività, ma siamo qua perché siamo in grado di poter dire se ci piace un ballerino o un altro, indipendentemente dalla tecnica”

La De Filippi contro la Celentano

La situazione in studio però non sembrava per niente distesa, tanto che Maria ha deciso di intervenire:

“C’è un problema, che tu sappia fare il tuo lavoro molto bene lo devono dire quelli che stanno a casa. Le valutazione su cosa ciascuno di noi sa fare e come lo sa fare non siamo noi stessi a darle, troppo facile. Ti misuri col resto del mondo, a meno che tu vivi nella tua stanzetta”

ha replicato Maria, chiudendo la situazione con molta eleganza.