Maria De Filippi, il lutto terribile prima di Amici: la grave perdita che l’ha segnata per sempre

Un lutto tremendo quello che ha colpito Maria De Filippi. Uno dei volti più amati di Mediaset ha subito una grossa perdita che porta nel cuore

Una perdita che ha letteralmente lacerato la sua anima. Maria De Filippi ha vissuto un lutto davvero profondo. Ecco cosa ha raccontato la conduttrice in una intervista di qualche tempo fa.

Maria De Filippi, il drammatico racconto in conferenza stampa

Tutti nella vita subiamo delle perdite. Alcune però possono sconvolgerci per sempre. Maria De Filippi ha voluto rivelare il suo dolore al grande pubblico. Proprio lei, che sembra sempre così ferma, decisa ha vacillato qualche tempo fa.

La moglie di Maurizio Costanzo viene definita da alcuni una donna fredda, ma solo chi segue con attenzione i suoi programmi sa benissimo che nasconde un cuore molto fragile. In una conferenza stampa di Amici risalente al 2016, la conduttrice e giurata di Tu sì que vales ha raccontato di aver vissuto un periodo devastante per via di un lutto che l’ha sconvolta profondamente.

Maria, il lutto che l’ha sconvolta per sempre

Nella suddetta conferenza stampa Maria De Filippi ha spiegato il reale motivo per cui non era riuscita a portare al termine un progetto lavorativo con Renato Zero, la regina di Mediaset non ha voluto condividere con tutti il suo tremendo dolore. Qualche mese prima, infatti, Maria ha avuto un brutto lutto:

‘Quest’anno per me è stato un anno un po’ difficile, personalmente. È stato un po’ delicato e quindi l’idea è scemata per colpa mia perché non ho avuto tempo di lavorarci’,

E’ per questo che quel progetto con il re della musica italiana non riuscì ad essere portato a termine. La conduttrice ha rivelato anche alcuni commoventi dettagli.

‘Parlo proprio di motivi familiari personali…è mia mamma: ho avuto un lutto dopo una malattia importante’

Un dolore che in tanti purtroppo capiscono molto bene. Il legame che univa le due era molto particolare e profondo. L’addio non è stato semplice e ha per sempre segnato la sua sensibilità.