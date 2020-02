‘Non è etero’ Maria De Filippi scandalosa confessione: ecco cosa faceva dietro le quinte l’ex cavaliere

Si grida scandalo a Uomini e Donne, una Doma del Trono Over ha rivelato che un Cavaliere starebbe raggirando la produzione sul suo orientamento sessuale per stare nel programma

Maria De Filippi è tra le conduttrici più apprezzate dal pubblico italiano.

Recentemente il suo dating show è finito nuovamente nella bufera a seguito di una segnalazione da parte di una ex Dama del Trono Over.

Questa avrebbe dichiarato che all’interno del parterre maschile, uno dei cavalieri starebbe raggirando il programma sul suo orientamento sessuale per acquisire visibilità restando nel suo Show pomeridiano.

‘E’ Gay, prende in giro la produzione’, è bufera a Uomini e Donne

Secondo quanto si apprende dai Social, l’ex Dama del Trono Over, che ha scelto di preservare la sua identità, tra i Cavalieri ci sarebbe qualcuno che starebbe raggirando la produzione fingendosi etero al fine di ottenere popolarità attraverso il programma:

‘Un altro Gay (nulla a togliere i gay) dentro il trono over e intanto la redazione dorme! Ma che combinate togliete sta gente!’

si legge sui social. Ma di chi si tratta?

Chi è il Cavaliere che sta raggirando Maria De Filippi e la sua produzione?

Ultimamente ne sono passati tanti, fin troppi, che hanno finto un emozione, e stavolta a quanto pare anche l’orientamento sessuale al fine di ottenere visibilità.

Da sottolineare, come si legge anche tra i commenti sui social, che il problema non sta nell’orientamento del Cavaliere ‘segnalato’, bensì nella presa di posizione truffaldina posta in essere pur di ottenere visibilità.

In studio Cavaliere virile, dietro le quinte atteggiamenti del tutto ‘femminili’.

Non è stata resa nota chiaramente la sua identità, ma la notizia è diventata subito virale. Alcuni fan del programma di Maria De Filippi hanno iniziato ad ipotizzare su chi possa essere il possibile Cavaliere in cerca di popolarità, in base a chi ultimamente ha dichiarato di non volere approcci intimi.

Sicuramente la Produzione e la stessa Maria De Filippi starà cercando di indagare al fine di mettere fine eventualmente alla farsa. Quali saranno i risvolti della vicenda? Staremo a vedere.