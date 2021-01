Maria De Filippi non si trattiene: vola la dentiera a C’è posta...

Delirio a C’è posta per te. Maria De Filippi non riesce a trattenersi. Il video diventa virale sul web.

C’è posta per te è una delle trasmissioni più seguite dal pubblico italiano il sabato sera.

Una puntata intensa, condotta magistralmente da Queen Mary che con la sua diplomazia e profonda umanità ha regalato nuove opportunità a suoi ospiti, che hanno deciso di rivolgersi a lei per risolvere le proprie faccende scomode.

I momenti commoventi si sono però alternati ad attimi esilaranti.

La conduttrice crolla improvvisamente in diretta. Il video diventa subito virale, ecco che cosa è accaduto.

Delirio nello studio di C’è posta per te

Ospite e mascotte indiscussa della puntata del 16 Gennaio 2021, la Signora Rosaria Cannavò di Francavilla, detta Sarina, nota nel paesino siciliano per essere stata la figlia del barbiere.

La Signora in questione è stata invitata in diretta, come ricorderete, perchè un simpaticissimo nonnino, il Signor Stefano, di 91 anni è partito alla ricerca del suo primo amore.

Una storia d’amore che per diverse ragioni non si è mai consolidato.

Il Signor Stefano, nonostante la sua veneranda età ha mostrato al pubblico la sua ‘lucidità mentale’ e tutta la sua simpatia nel volersi regalare l’ultima chance in amore.

Tra le donne di Francavilla che rispecchiavano la sua descrizione c’era la Signora Sarina, figlia del barbiere del centro di Francavilla, che simpaticissima ha conquistato l’intero pubblico della trasmissione.

Sarina perde la dentiera, il video

Ma l’attimo più esilarante della puntata è stato sicuramente il momento in cui Sarina ha rischiato di perdere la dentiera.

Maria De Filippi in quel momento, si è avvicinata a lei, chiedendole se da ragazza fosse mai uscita con un ragazzo che portasse i baffi.

Nel rispondere con foga, l’anziana donna che non aveva idea di chi fosse il Signor Stefano, ha quasi perso la dentiera.

La conduttrice non ha resistito ed è crollata, scoppiando in una fragorosa risata.

Il video di quell’attimo è diventato subito virale:

Un incidente imbarazzante che ha suscitato l’ilarità del pubblico e che che è entrato a far parte nella storia di C’è posta per te.