Maria De Filippi, orribile offesa: ‘Donna facile’. La conduttrice asfalta il corteggiatore

La conduttrice di Uomini e Donne è intervenuta sbottando contro un corteggiatore e il pubblico: certe offese non le permetto!

Dopo la rivelazione di Roberta Di Padua, scoppia il caos in studio e Maria è costretta a intervenire duramente!

Uomini e Donne esordisce con la nuova stagione su Canale 5 e lo fa raccogliendo numerosi consensi.

Non tutto, però, sembra essere partito con il piede giusto, tanto che la conduttrice Maria De Filippi ha già sbottato di fronte a milioni di telespettatori.

Scoppia il caos a Uomini e Donne: le rivelazioni di Roberta

A provocare la sua ira è il corteggiatore Nicola, arrivato in studio soltanto di recente, per conoscere alcune dame del trono over: Roberta Di Padua, Carlotta e Valentina.

In base a quanto raccontato da Roberta, però, pare che l’uomo non sia interessato alla frequentazione delle altre due e che abbia pesantemente insultato, alle spalle, Valentina, definendola una “donna facile”.

Il motivo? Durante la loro uscita, Valentina avrebbe invitato Nicola nella sua camera d’albergo, mentre il corteggiatore avrebbe declinato l’offerta.

Dopo la rivelazione di Roberta, in studio è scoppiato il caos, tra chi ha preso le difese di Nicola e chi quelle di Valentina. Con quest’ultima c’è Maria De Filippi, davvero indignata per l’accaduto.

Maria sbotta contro il corteggiatore Nicola

Maria alza il tono della voce e cerca di riportare la calma in studio. La conduttrice non comprende come possano alcune persone andare contro Valentina e approvare il discorso di Nicola.

Per la regina di Mediaset ci sta che Nicola non intendesse accettare le avances, quello che è ingiusto è che abbia raccontato l’episodio a Roberta, dando a Valentina della “donna facile” (puoi rivedere la puntata quì).

“Non capisco come voi possiate applaudire. Un uomo che è un signore, in teoria, non lo racconta a Roberta. Siccome nessuno è un santo, non iniziare a farlo tu, che caschi male.”

Secondo la De Filippi, prima di dire a una donna che è “facile”, bisognerebbe farsi delle domande. Nicola, intanto, tenta di spiegare la sua posizione a Carlotta, mentre Maria consiglia a Valentina di tornare al suo posto. Dopo di lei, anche Roberta lascia il centro dello studio, seguita da Carlotta.