Maria De Filippi, incidente alla mano in diretta ad Amici: dito completamente nero (VIDEO)

Maria De Filippi si fa male durante la semifinale di Amici, ecco cosa è successo nell’ultima puntata del talent show di Canale 5

Maria De Filippi si è fatta male durante il gioco della cabina, ecco cosa è successo.

Maria: il gioco delle cabina con Sabrina Ferilli

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la semifinale di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Una puntata davvero emozionante e ricca di colpi di scena. Gli ultimi concorrenti in gara si sono sfidati per conquistare la maglia per l’accesso alla finale di Amici 2019. Dopo una serie di toccanti prove, l’appuntamento di ieri ha visto l’uscita dal programma della cantante Tish. Quattro sono i finalisti di questa nuova edizione: Giordana, Alberto, Vincenzo e Rafael.

Uno dei momenti più divertenti della puntata di ieri è stato il gioco della cabina. Dopo quattro anni, Maria De Filippi ha reintrodotto un piccolo spazio dedicato alla famosa Cabina Telefonica che prevede simpatici siparietti con l’attrice romana, Sabrina Ferilli. La protagonista della serie TV L’amore strappato, presente in giuria, è stata coinvolta in questo divertente gioco insieme ad Antonella Clerici. Durante uno dei siparietti, la padrona di casa si è fatta male, ecco cosa è successo.

La conduttrice si fa male alla mano:il motivo

Le regole del Cabina Telefonica, prevedono che lo ‘sfidante’, in questo caso Antonella Clerici, toccano domande più semplici rispetto a quelle poste all’attrice romana così da poter far entrare nella cabina ragazzi seminudi e un uomo delle caverne. Domande a cui Sabrina Ferilli non ha saputo dare una risposta.

La padrona, dopo l’entrata di un altro uomo in cabina, ha cercato di chiuderla ma si è distratta e ha chiuso il dito all’interno. Maria De Filippi si è fatta male ma per fortuna non è successo nulla di grave.