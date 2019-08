Maria de Filippi perde le staffe ‘Adesso basta!’: la furiosa reazione a Uomini e donne nella prima puntata

Il vicolo delle news ha fornito delle anticipazioni circa la prima puntata di Uomini e Donne di questa stagione. Ecco cos’è successo

E’ appena finita la prima registrazione del Trono Classico, e le polemiche hanno già avuto inizio. E’ stata ufficializzata una notizia dal IlVicolodelleNews.it, immediatamente dopo la presentazione dei 4 tronisti.

Sono state presentate le coppie che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con i single. C’è stato, tuttavia, c’è un tremendo scontro tra Giulio Raselli, che è stato tentatore a Temptation Island, e Massimo Colantoni.

Maria de Filippi contro Giulio Raselli e Massimo Colantoni

Proprio lì, Maria de Filippi ha mostrato un certo fastidio a causa di parole molto grosse volate tra Giulio Raselli e Massimo Colantoni, che si sono “rinfacciati” alcuni episodi avvenuti proprio all’interno del villaggio più spiato d’Italia: il villaggio di Temptation Island. Maria si è mostrata stizzita soprattutto per aver dovuto “sedare” queste rivolte emotive sin dalla prima puntata di stagione.

Tra l’altro, dopo aver stretto la mano al Colantoni in segno di pace, il Raselli ha cominciato a guardarsi intorno, lasciandosi andare alle prime confessioni: non ci è voluto molto prima che dicesse di provare un certo interesse per 3 corteggiatrici. Tuttavia, non è stato l’unico a non nascondere determinati interessi: anche Sara Tozzi è stata colpita da un paio di corteggiatori, anche se uno l’ha spuntata tra i due: Marco.

Giulio Raselli e Sara Tozzi: i primi due tronisti

Giulio Raselli e Sara Tozzi sceglieranno di portare questi ultimi in esterna? Per scoprirlo naturalmente bisognerà attendere la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne prevista la prossima settimana. Per altro, una novità di quest’anno è che non ci sarà il trono Gay.

Come riportato sempre dal Vicolo delle News, nell’occasione della prima puntata di Uomini e Donne, c’era anche Ilaria Teolis di Temptation Island. Proprio quest’ultima ha avuto un confronto molto acceso con il suo ex Massimo Colantoni, il quale ha annunciato di essersi fidanzato con una delle tentatrici.