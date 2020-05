Baci e coccole con la sua compagna speciale, Maria De Filippi: le foto private pubblicate sulla nota rivista

Maria De Filippi è stata paparazzata durante la fase 2 del Coronavirus in giro per la città in compagnia di un’amica speciale

Dopo un breve periodo di pausa, la celebre conduttrice di Mediaset, Maria De Filippi, ha ripreso normalmente con la trasmissione dei suoi programmi di Canale 5.

Primo fra tutti, “Uomini e donne”, che è ritornato nella sua formula classica, con la differenza dell’inglobamento del trono classico con quello over.

Venerdì 15 maggio 2020, inoltre, si troverà al timone del nuovo spin off di Amici, dal titolo “Amici Speciali”, che vedrà la corsa al titolo di vincitore da parte di ex protagonisti del talent show e di altri personaggi noti nel mondo della danza e del canto.

La De Filippi beccata in fase 2

Mentre i suoi progetti riprendono normalmente, la conduttrice approfitta della fase 2 del Coronavirus per fare una passeggiata in città in compagnia di un amico speciale.

Nonostante il tempo libero a disposizione per la donna sia relativamente poco, la conduttrice è stata paparazzata in compagnia di quello che è possibile definire un “affetto stabile”, il suo bassotto!

Il cane di Maria è una bassotta di nome Filippa, alla quale la De Filippi è molto affezionata. Le due sono state sorprese dal magazine “Nuovo” mentre passeggiano.

Indossando la mascherina e le dovute precauzioni, la conduttrice di Mediaset coccola la sua cagnolina, dopo di che le parla e la lascia libera per fare una breve passeggiata nel verde.

Grande amante degli animali

Maria De Filippi è sempre stata una grande amante degli animali. A casa, Maria ha anche un gatto, Filippo, che però il marito Maurizio Costanzo tiene spesso nel suoi ufficio, proprio per la presenza di altri cani.

La donna si è spesso mostrata in loro compagnia, come quando, per sensibilizzare contro l’abbandono, la conduttrice decise di di posare con loro in spiaggia. In quell’occasione era presente anche l’altro bassotto, Ugo.