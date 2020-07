Francesca Cipriani scava nel suo cuore e fa un appello a Maria De Filippi, suprema conduttrice del dating show Uomini e Donne.

Non a caso Francesca Cipriani fa parlare di sé per le sue bizzarre dichiarazioni, volte a cavalcare la pubblica opinione. In occasione del suo strepitoso party di compleanno celebrato lo scorso 2 luglio, la showgirl di Colorado Cafè ha acceso i riflettori sulla sua vita sentimentale.

Francesca Cipriani e il bizzarro appello rivolto a Maria De Filippi

“Farei la tronista a Uomini e Donne ma non la tentatrice. Mi appello a voi, aiutatemi. Maria De Filippi, portami sul trono! Mi piacerebbe tanto. Ho parlato con Rosa Perrotta che ha un bellissimo bambino, e mi ha raccontato quello che succede e che si prova… Va bene, è televisione… Ma se si è fortunati si può davvero trovare l’amore!”

Per la giunonica trentaseienne pugliese trovare un fidanzato è divenuto di vitale importanza. Di fronte alla prolungata carenza di un partner, Francesca Cipriani non si lascia abbattere, non cede alla solitudine e ironizza sul suo essere single.

Per il suo 36esimo compleanno, amici e familiari dono accorsi da ogni parte d’Italia:

“Molti amici sono venuti da Reggio Calabria, da Roma… Erano davvero tanti e li ringrazio tutti, ma nessun fidanzato!”

Francesca Cipriani e la candidatura spontanea per il programma tv Temptation Island

Dopo essersi proposta come tronista di Uomini e Donne, l’esuberante showgirl ha preso in considerazione anche un’altra trasmissione televisiva di Canale 5: Temptation Island. In una cosa Francesca Cipriani si discosta dalle sue colleghe in cerca di visibilità: la fedeltà.

“Parteciperei come concorrente, ma non come tentatrice. Io sono davvero molto fedele, non cederei”

Si suppone che la conduttrice Maria De Filippi possa prendere in seria considerazione la richiesta della Cipriani e coronare il suo sogno recondito.