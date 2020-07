María Blanco, chi è Carmen Sanjurjo della soap Una Vita?

Chi è María Blanco, una delle protagonista della soap opera Una Vita, dove interpreta da tre anni il personaggio della domestica Carmen Sanjurjo

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi all’interprete di uno dei personaggi di Una Vita, si tratta di María Blanco, che nella fiction spagnola in onda su Canale 5 veste i panni della domestica Carmen Sanjurjo!

Chi è María Blanco

Cantante e ballerina spagnola, nasce a Barcellona il 2 maggio del 1972, sotto il segno zodiacale del Toro. La Blanco vanta una vasta formazione artistica, che spazia dalla recitazione al canto, fino ad arrivare alla danza.

María Blanco è conosciuta principalmente per la sua carriera come attrice teatrale, che comincia nel 1994. Da allora ha portato in scena tantissimi spettacoli e oggi è una delle attrici teatrali più apprezzate in Spagna.

Il debutto della donna in televisione avviene nel 2006: da quel momento partecipa a numerosi progetti, come le popolari serie televisive Amar es para siempre, Centro médico e naturalmente Una Vita.

Grazie alla soap opera spagnola targata Aurora Guerra, María Blanco raggiunge la notorietà, vestendo ormai da tre anni i panni della domestica Carmen Sanjurjo.

Vita privata e curiosità

Non si conoscono i dettagli relativi alla vita privata di María Blanco non si hanno molte informazioni. L’attrice, infatti, si è sempre mostrata molto riservata al riguardo. Non è chiaro, quindi, se sia legata a qualcuno a livello sentimentale.

L’attrice è molto legata alla madre: in alcune interviste ha confessato con orgoglio di essersi ispirata a lei per dare vita al suo personaggio in Una Vita.

Infine, è molto amante degli animali e ama condividere spesso sul suo profilo Instagram le foto del suo adorato gatto.

A marzo 2020 ha dichiarato di aver contratto il Coronavirus, facendo preoccupare moltissimi fan. Fortunatamente l’attrice si è ripresa poco dopo, rassicurando immediatamente su Instagram tutti i suoi follower.