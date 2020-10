Mare Fuori, anticipazioni: la vendetta di Ciro, le azioni di Filippo

Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima puntata della fiction di Rai dal titolo Mare Fuori, nella quale vi saranno importanti novità.

Protagonisti indiscussi della prossima puntata saranno Ciro, Pino, Filippo e Carmine.

Anticipazioni Mare Fuori: Come evitare la vendetta di Ciro?

Mercoledì, 21 ottobre 2020, andrà in onda un nuovo appuntamento con la fiction Mare Fuori. Sarà la quinta puntata del prodotto, trasmesso in prima serata su Rai 2, che consta in totale di 12 puntate.

La fiction, diretta da Carmine Elia, vede la partecipazione, tra gli altri, di Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani e Vincenzo Ferrera.

Negli episodi in onda, dal titolo “Legami spezzati” e “Le forme dell’amore”, il pubblico avrà modo di vedere che il personaggio di Filippo rientrerà in istituto, dopo aver usufruito del permesso premio.

In quell’occasione, il giovane informerà Ciro che l’operazione è andata a buon fine; nonostante ciò, si dirà tormentato. Nel frattempo, deciderà di avvicinarsi a Carmine, che gli farà il resoconto di ciò che è accaduto mentre era assente.

Sarà così che si offrirà di dargli supporto, per evitare che Ciro possa in qualche modo vendicarsi.

Anticipazioni Mare Fuori: Filippo decide di agire

Nei prossimi appuntamenti di Mare Fuori, la direttrice Paola Vinci percepirà la grande armonia ormai consolidata tra Filippo e Carmine.

Intanto, Carmine si ritroverà a vivere una situazione molto difficile. Il giovane si rende conto di essere obbligato a far fuori Massimo, per evitare di pagare con la sua stessa vita.

Nel frattempo, saranno sempre più evidenti per Nina i pericoli ai quali è esposta assieme al figlio. Filippo, però, giura che troveranno una via di uscita.

Infine, il personaggio di Ciro sarà sempre più sicuro che Pino sia colpevole e sceglierà di agire contro il rivale, colpendolo in un modo brutale e del tutto inaspettato.