Marco Liorni, brutto annuncio per il conduttore: fan preoccupati

Le parole di Marco Liorni hanno lasciato i fan del conduttore di stucco. Nessuno si aspettava una decisione simile all’improvviso.

Non si è presentato Marco Liorni negli studi di Rai per condurre il programma di cui è al timone, ItaliaSì!. Il gesto del presentatore televisivo ha lasciato di sasso il pubblico, che ha temuto che gli fosse accaduto qualcosa, l’annuncio ha reso tutto più chiaro.

C’è una spiegazione dietro l’assenza di Liorni e a fornirla è lo stesso presentatore Rai. Ecco cos’è accaduto.

Marco Liorni non si presenta in studio

Nell’ultima puntata di ItaliaSì! si è verificato qualcosa di inaspettato.

Il conduttore Marco Liorni non si è presentato negli studi di Rai e di conseguenza non ha potuto guidare dal vivo la trasmissione.

L’accaduto ha preoccupato i suoi fan e li ha indotti a temere che qualcosa di grave gli fosse accaduto.

A fornire tutte le spiegazioni del caso ci ha pensato proprio il diretto interessato, attraverso un post pubblicato sui social.

Il perché della grande assenza

Marco Liorni assente dal lavoro è un avvenimento più unico che raro.

Il conduttore è preciso, attento e professionale e non manca mai negli studi di Rai.

Questa volta, però, non si è presentato alla conduzione di ItaliaSì! per cause di forza maggiore, che lui stesso ha rivelato attraverso un post su Instagram.

In base a quanto trapela dal post di Liorni, il conduttore si è dovuto assentare per via di alcune misure precauzionali.

Marco non ha quindi contratto il virus, come molti pensavano, e sta benissimo.

È probabile che, invece, sia uno dei membri del suo staff a essere risultato positivo al tampone.

Fatto sta che Marco Liorni è stato costretto ad assentarsi e a condurre la trasmissione di Rai direttamente da casa sua.