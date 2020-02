Marco Cestaro, le rivelazioni agghiaccianti della fidanzata: “Non è stato suicidio”

La vicenda terribile di Marco Cestaro è al centro della cronaca e ora le rivelazioni della fidanzata lasciano senza parole. Suicidio oppure omicidio?

Marco Cestaro secondo l’autopsia non si sarebbe suicidato sotto quel treno e la fidanzata conferma con le sue rivelazioni inaspettate.

La terribile morte di Marco

Mentre tutti pensavano che il povero Marco si fosse buttato volontariamente sotto quel treno, l’autopsia e alcune testimonianze stanno facendo emergere qualcosa di terribile.

Il ragazzo infatti sarebbe stato massacrato di botte e torturato prima che i suoi aggressori potessero simulare il suo suicidio. Il ragazzo è morto dopo essere stato trovato agonizzante vicino ai binari di Villorba.

Il pubblico Ministero a breve è chiamato a decidere se procedere con l’archiviazione del caso come suicidio oppure se muovere le indagini verso un’altra strada.

Ma ci sono ancora tantissimi aspetti da chiarire in merito a quanto accaduto al ragazzo. Tra i vari esempi anche quello di una strana telefonata arrivata alla fidanzata alle 17.20 del 13 gennaio 2017: la stessa riferiva di un ragazzo che si era appena tolto la vita, ma il treno è passato alle 17.49.

La pista satanista è ancora una delle più seguite, non solo per le ferite sul suo corpo ma anche per una chat che è stata trovata sul suo cellulare.

Le rivelazioni della fidanzata

La fidanzata di Marco rompe il silenzio a La Vita in Diretta, raccontando alcuni dettagli inediti in merito alla vita del suo fidanzato e i loro progetti:

“volevamo andare a vivere insieme, ma prima finire la scuola che era la cosa principale in quel periodo”

Sia lei e sia i genitori non hanno dubbi sul fatto che il giovane non avesse alcun motivo per pensare ad un gesto estremo: