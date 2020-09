Marco Carta in ospedale, fan preoccupati per la sua salute: ‘Fatemi gli auguri’

Marco Carta in ospedale, fan preoccupati per la sua salute: ‘Fatemi gli...

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi e di Sanremo torna a far parlare di sé e preoccupa i fan per le sue condizioni di salute

Alcuni post, dirette e storie su Instagram hanno messo in allarme i fan di Marco Carta, preoccupati per la sua salute!

La salute di Marco Carta preoccupa i fan

Marco Carta torna a far parlare di sé per via di un video, postato su Instagram, che sta facendo molto preoccupare i fan del cantante.

L’artista ha condiviso con i follower un post in cui ha annunciato di doversi sottoporre a una visita importante per la sua salute.

Carta ha voluto rendere partecipi gli utenti che lo seguono con grande puntualità, ma allo stesso tempo mantenere il mistero sulle reali ragioni del controllo sanitario.

A seguito di ciò, si è scatenata la preoccupazione tra le migliaia di suoi fan.

Il cantante sostenuto dagli utenti

“Oggi vado a fare una vista importante per la mia salute. Mandatemi un grosso in bocca al lupo!”

– Questa la didascalia che affianca il video e che esplica il contenuto dello stesso.

Dopo aver generato ansia nei fan, Marco Carta si è mostrato nella sala d’attesa del Policlinico di Milano, condividendo un breve filmato nelle storie del suo account.

Poi è ricomparso qualche ora dopo, con una diretta in cui è sembrato molto tranquillo e rilassato e ha condiviso alcune novità con i suoi fan, tra cui l’annuncio dei prossimi due singoli.

Che il controllo sanitario sia andato bene? Secondo alcuni pare di sì.

La visita potrebbe essere legata all’ultimo intervento chirurgico al quale il cantante si è sottoposto: è stato operato alla testa per rimuovere quella che sembrava una ciste o un accumulo di grasso.

In un altro precedente, era stato operato d’urgenza allo stomaco, dopo aver accusato un malore nel viaggio che lo stava portando ad Assisi per un concerto. Al cantante era stata diagnosticata una diverticolite in forma grave.