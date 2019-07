Marco Carta in clinica ‘Si è ferito’: trattamento d’urgenza dopo la visita per il suo amico speciale

Marco Carta finisce in clinica. Il cantante ed ex vincitore di Amici e Sanremo, torna a far parlare di sé per un avvistamento in clinica

Marco Carta di nuovo sulla bocca del gossip. Il cantante è finito di nuovo al centro dei pettegolezzi anche qualche mese fa a causa di un furto commesso all’interno di un noto negozio a Milano. Il cantante infatti è stato accusato di aver commesso un furto di alcune magliette del valore di 1200 euro.

Marco si è sempre proclamato innocente ed estraneo ai fatti, ma la sentenza non è ancora stata chiusa. Il processo si terrà a Settembre dove Marco saprà la sua sorte. Nel frattempo però il cantante sembra aver trovato la tranquillità, condendosi il relax e il mare insieme al suo compagno Syrio.

Marco Carta trattamento necessario per il cantante

Marco Carta è di nuovo al centro del gossip. Questa volta a far parlare di lui è un trattamento all’interno di una clinica. Il cantante infatti ha fatto preoccupare i suoi fan, questa volta a finire in clinica non è lui, ma il suo dolce cane. Il giovane infatti ha comunicato ai suoi fan, che si trovava in clinica veterinario insieme al suo cane. Secondo quanto raccontato da Carta, il cane si troverebbe in clinica per una piccola ferita alla zampa.

Fortunatamente niente di grave per il suo amico a 4 zampe che è stato dimesso in poco tempo.

Marco Carta e l’amore con Syrio

Marco Carta, pochi mesi fa, ha parlato del suo orientamento sessuale da Barbara D’Urso. Il giovane dopo anni di silenzio ha deciso di dare voce al suo pensiero, dichiarando a tutta Italia la sua omosessualità. In una recente intervista ha anche parlato del suo rapporto con il compagno Syrio.

I due si conoscono da ben 4 anni e per amore, Marco ha deciso di trasferirsi a Milano e lasciare Roma. Syrio inoltre è una persona molto riservata ed ha preferito rimanere lontano dal mondo del gossip e dei pettegolezzi, vivendosi in provato la storia con il cantante sardo.