Marchesa D’Aragona disperata, in lacrime ‘Sta male, necessario il ricovero’: il dramma

Il noto volto dello spettacolo dà un triste annuncio attraverso ai social con la voce rotta dal pianto, scopriamo di cosa si tratta

La Marchesa d’Aragona ha dato un triste annuncio tramite i social, che ha spezzato il cuore dei fan della donna.

Daniela, infatti, sta vivendo un vero e proprio dramma, scopriamo insieme tutti i dettagli!

Il dramma della Marchesa D’Aragona

Nei giorni scorsi, la Marchesa D’Aragona ha parlato a cuore aperto con i suoi fan su Instagram, per condividere con loro il suo dolore. La donna, infatti, è stata colpita da un vero e proprio dramma, dal quale non riesce a distogliere pensiero.

Il dramma in questione riguarda qualcuno di molto importante per Daniela: si tratta di Duca George, il suo amato cane. La creatura pare fosse un po’ strana e si comportava in maniera diversa dal solito.

La donna è così corsa dal veterinario, che non ha fatto altro che confermare i suoi dubbi: l’Azotemia è risultata bassa e sono state subito necessarie delle cure mirate.

Il triste annuncio attraverso Instagram

Adesso la Marchesa spera che entro oggi, che è il suo compleanno, Duca George possa tornare a casa e festeggiare assieme alle persone che lo amano.

La Marchesa si è detta disperata e senza fiato per questi momenti di tensione. In un post pubblicato su Instagram ha rivelato:

“Roma Clinica Veterinaria. Abbiamo lasciato Forte dei Marmi per correre a Roma… #ducageorge👑👑👑 non era il solito.. appariva debole e assonnato..in questi casi la tempestività è fondamentale… dalle analisi i valori di Azotemia risultano molto alti ed è stato subito ricoverato per la terapia ottimale…”

La donna ha spiegato di essere sgomenta, turbata, disperata e di avere molta paura. Il nostro augurio è che Duca George possa tornare a casa il più presto possibile e in salute!