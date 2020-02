Chi è Marcello Michisanti, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che nella vita ricopre il ruolo di buyer di moda

Scopriamo tutti i segreti di Marcello Michisanti, l’affascinante cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne over.

Chi è Marcello Michisanti

68 anni, Michisanti è originario di Roma, ma vive a Sacrofano, un paesino alle porte della città già citata.

Nella vita professionale ricopre il prestigioso ruolo di buyer di moda e non ha mai raccolto particolari esperienze nel mondo dello spettacolo.

La sua prima partecipazione a un programma televisivo è proprio quella di Uomini e Donne: l’uomo fa parte del parterre maschile del trono over della trasmissione di Maria De Filippi.

Nel corso del programma, frequenta Gemma Galgani, Anna Tedesco e Antonella Brini.

Lavoro, figli e vita privata

Non si hanno moltissime notizie sulla vita privata di Marcello Michisanti, oltre che per la sua grande riservatezza, anche per il fatto non abbia mai avuto esperienze nel mondo dello spettacolo: l’uomo, prima di Uomini e Donne, non era infatti un volto noto della tv italiana, nonostante il suo aspetto molto alla moda.

Ciò che, invece, è noto di Michisanti è che sia un grande appassionato di animali: possiede, infatti, numerose creature tra cui ben 5 bassotti, 3 cagnolini meticci presi in un canile e anche 2 gatti.

Michisanti è single da ben 35 anni. L’uomo è rimasto vedovo molti anni fa della moglie che gli ha donato due figli: Marco di 47 anni e Chiara di 39 anni. Marcello ha anche dei nipotini.

A iscriverlo al programma di Uomini e Donne, nel tentativo di fargli trovare l’anima gemella, sono le sue collaboratrici, stanche di vederlo single.

A voler incontrare l’anima gemella è soprattutto il Michisanti, che si reputa pronto a gettarsi a capofitto in una nuova storia d’amore.