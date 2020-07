Una spietatissima Mara Venier mette nel mirino Pietro Delle Piane. Le ultime dichiarazioni del fidanzato della Elia hanno scatenato l’irriverenza della conduttrice Rai.

No, Mara Venier non risparmia nessuno. Nemmeno il fidanzato di Antonella Elia, protagonista del format Temptation Island 7. La conduttrice di Domenica In ha demolito le ultime dichiarazioni di Pietro Delle Piane, trasmesse nella seconda puntata del love game di Canale 5.

Non è mai troppo tardi per uno sfottò a Pietro Delle Piane, dolce metà di Antonella Elia, tornato a farsi vedere in tv grazie alla sua partecipazione a Temptation Island 7. Uno sfottò firmato Mara Venier che, attraverso un commento di pochi caratteri, picchia duro contro il quarantasettenne calabrese.

Temptation Island 7, Pietro Delle Piane si pronuncia sul tentatore di Antonella Elia

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island 7 trasmessa giovedì 9 luglio, Pietro Delle Piane, accecato dalla gelosia, si è paragonato al single Alessandro. L’irriverente Zia Mara, intenta a seguire il love game di Canale 5, ha commentato con sarcasmo le affermazioni del partner di Antonella Elia.

L’attore calabrese, fortemente convinto di somigliare al sexy tentatore di Antonella Elia, è divenuto oggetto di derisione ed ha scatenato l’ilarita degli internauti. Tra loro non poteva mancare la conduttrice di Domenica In.

Temptation Island 7, Mara Venier e Il brutale sfottò al fidanzato di Antonella Elia

Mara Venier, senza tanti peli sulla lingua, ha colto la palla al balzo per dedicare un commento al vetriolo a Pietro Delle Piane. Una frecciatina, tanto schietta quanto esplicita, che ha divertito i suoi seguaci:

“Aripijate! …Tale e quale!“

Un’esclamazione in gergo romano, corredata da tante emoji che sghignazzano, giusto a sottolineare il livello di derisione e sarcasmo. La sessantanovenne veneta, davanti i suoi 2.1 milioni di followers di Instagram, ha sbeffeggiato l’intero discorso del fidanzato di Antonella Elia, con la sua solita ironia tagliente.