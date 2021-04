Mara Venier si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram: scopriamo cosa ha detto.

La conduttrice di Domenica In, ha parlato del suo problema nelle stories Instagram. Un duro sfogo che ha lasciato tutti senza parole.

La vittoria di Mara Venier

Una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo, ogni volta con il suo programma tiene incollato il pubblico italiano alla televisione.

Domenica scorsa, la trasmissione di Barbara D’Urso ha raggiunto il 9,9% di share con 1.471.000 spettatori e 1.750.000 spettatori con il 13,2% di share.

Mara Venier ha ottenuto il 18,6% di share con 3.108.000 spettatori, invece nella seconda ha registrato il 17,9% di share e 2.687.000 spettatori.

Una vera vittoria per la conduttrice veneziana, che con la sua simpatia ha “rubato” i telespettatori a Barbara D’Urso.

Come tutti sapranno la Rai è e sarà per sempre una vera e propria casa per Mara, ma nel 1997 lei la lasciò per andare a Mediaset.

Lavorò per il biscione solamente tre anni, nel 2000 la Venier ritornò per riconquistare il pubblico al timone di Fantastica Italiana prima e di Domenica In.

Lo sfogo di Mara Venier

Non c’è niente di più accogliente del suo sorriso e della sua ospitalità che rende ogni intervista magica.

La conduttrice è conosciuta soprattutto per la schiettezza e per essere una persona umile e alla mano.

Lo ha dimostrato proprio nelle sue stories Instagram, pochi minuti fa.

Zia Mara si è lamentata di non riuscire a perdere peso, nonostante le tre settimane di dieta e i continui sforzi fisici.

Ultimamente sta seguendo un’alimentazione molto rigida, accompagnata da un’attività fisica intensa, ma i risultati non sono arrivati.

Infatti la conduttrice ha raccontato:

“Non mi dite che so pigra, non ho perso un etto, tre settimane di dieta, camminata tutte le mattine… non ho perso un cazz*…”.

Una vera delusione, l’estate sta arrivando e la Venier si sta impegnando per eliminare qualche chilo di troppo.

Dieta a parte, si consola con la bellezza della sua città, Roma, ogni volta che ammira il bellissimo panorama lei rimane sempre affascinata, come darle torto.