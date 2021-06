Mara Venier, emerge il retroscena privato con Nicola Carraro: ''Non l'abbiamo mai fatto''

Nicola Carraro ha concesso un’intervista a Novella 2000. Il marito di Mara Venier confessa: ”Non l’abbiamo mai fatto”. Il retroscena privato dell’amata coppia.

Uniti in matrimonio dal 2006, quella di Mara Venier e Nicola Carraro è una delle coppie più amate dal pubblico italiano.

Di recente, proprio il marito dell’amatissima conduttrice di Domenica In, ha parlato del loro grande amore in una lunga intervista a Novella 2000.

Ecco cosa ha rivelato alla nota rivista.

Nicola Carraro e Mara Venier, il retroscena privato

Un rapporto vivo da oltre 20 anni quello tra Mara Venier , 70 anni e Nicola Carraro, 79 anni.

Qual è il segreto del loro successo? A rivelarlo è il noto produttore cinematografico il quale ha spiegato alla rivista diretta da Roberto Alessi che nell’arco di questi lunghi anni lui e la Signora della Domenica avrebbero avuto poco più di un paio di litigi. Il motivo del contendere?

Sarebbe uno solo l’argomento sui cui non andrebbero per nulla d’accordo, ovvero il “dove trascorrere le vacanze”, in quanto lei amante della città e lui del mare cristallino dei Caraibi.

Nicola Carraro ha poi parlato del modo in cui lei e la Zia Mara si sono incontrati. A fare da cupido sua cugina Melania Rizzoli, che una sera gli presentò l’amata conduttrice veneziana:

“Ci siamo trovati ormai non più bambini, vent’anni e passa fa. Lei aveva avuto una vita, io la mia”

Ha ricordato Carraro, che ha poi aggiunto:

“Abbiamo dato e abbiamo ricevuto. Nessun rimpianto, lei ha avuto due figli, io tre figli, amori, abbandoni, qualche delusione, molte felicità. Poi ci siamo incontrati, sembrava che tutto ci legasse, ed era vero”.

Ha raccontato l’imprenditore.

Nicola Carraro su Mara Venier: “Prende fuoco, ma…”

Il noto imprenditore ha poi parlato del carattere della Regina della Domenica Pomeriggio, il quale è risaputo essere un tantino “fumantino”:

“Molto, prende fuoco. Ma si spegne in un attimo, quando inizia io rido e lei si smonta”

Ha rivelato ai lettori di Novella 2000.

Forse si cela anche in queste piccole cose il segreto che tiene vivo il loro amore 20 anni, oltre la stima e la complicità, il saper ridere e affrontare insieme difficoltà, nonostante tutto.