Scivolone memorabile a Domenica In. Una nuova magra figura si va ad aggiungere alla lista di gaffe della conduttrice.

Rai Uno, la gaffe è servita. Tornata in onda domenica scorsa, subito dopo una sospensione temporanea causata dall’emergenza Coronavirus, la leggendaria conduttrice di Domenica In è ricomparsa in studio per accogliere i suoi ospiti, tutti esclusivamente in collegamento video.

Nella puntata di domenica 29 marzo è andato in scena un simpatico siparietto tra Mara Venier e l’ospite Filippo Laganà, figlio dello stimato attore Rodolfo Laganà. Una singolare gaffe, commessa dalla sbadata 69enne veneta, è piovuta poco prima dell’intervista all’attore.

Il lapsus sul Coronavirus

L’esuberante Mara Venier, con la tipica allegria e cordialità che da sempre la contraddistinguono, ha iniziato il collegamento video con l’attore romano così:

“Ciao Filippo! …Dove sei??”

Un erroraccio evitabile, dal momento che Filippo Laganà si trovava nella sua abitazione per ovvie ragioni. Il giovane attore, visibilmente spiazzato e in imbarazzo, ha replicato con il tono di chi dice una cosa ovvia:

“A casa…”

E non potrebbe essere altrimenti, se si considera che il Governo Conte, a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus, ha imposto l’isolamento domiciliare e opportune misure cautelative a tutti i cittadini italiani. Una normativa che è stata opportunamente riportata nel decreto ministeriale #iorestoacasa e più volte ribadita in tv.

Una gaffe, quella della distratta Zia Mara, che è tutto un programma. La conduttrice, inquadrata dalla regia in un momento di estremo impaccio e imbarazzo, ha realizzato immediatamente di essersi lasciata andare ad un grossolano lapsus e di aver preso un abbaglio in diretta televisiva.

Cercando di porre rimedio alla sua magra figura, la regina di Domenica In ha mostrato self control, compostezza e ha replicato così all’attore Filippo Laganà, ancora in collegamento video: