Mara Venier, capelli strappati ‘Perchè ti picchia?’: i fan preoccupati, la conduttrice mostra le manie del nipotino

Mara Venier non ha voluto mostrare in una foto ai fan quello che le succede spesso ormai. La conduttrice ha però fatto preoccupare i fan

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, è molto felice in questo periodo. Dal punto di vista professionale sta rifiorendo. Il suo talento era troppo luminoso perché venisse oscurato dal passare degli anni. Anzi, anno dopo anno, la sua simpatia è diventata sempre più indispensabile alla televisione italiana che l’acclama e la vuole vedere in Tv non solo la domenica. Mara è anche molto attiva sui social. Ha condiviso solo poche ore fa uno scatto che la ritrae bellissima e felicissima con il suo nipotino, ma i fan hanno notato un dettaglio.

Mara Venier, Claudietto le strappa i capelli

Ormai il nipote di Mara Venier è diventato una piccola star del web. Tutti conoscono Claudietto, ma nessuno ha mai capito perché il cuccioletto sia così attratto dai capelli della Zia Mara. La conduttrice ha dei bellissimi capelli e i suoi fan temono che Claudietto con la sua mania di tirarglieli possa presto rimanere calva.

Alcuni addirittura scherzano dicendo che presto Mara sarà costretta a mettere delle extension se continua a giocare in questo modo con il nipote. La Venier però sembra tutt’altro che preoccupato. Come ogni nonna, lascia che il nipotino l’abbia sempre vinta.

Mara Venier in un sensualissimo costume rosso

Finalmente, anche la conduttrice di Domenica In si è concessa qualche mese di relax, mare e vacanza in famiglia con il marito, il figlio e il nipotino. Si mostra, infatti, in un sensualissimo costume intero rosso intenso che enfatizza i suoi capelli e la sua pelle ancora piuttosto chiara.

La conduttrice ha risposto ovviamente ai fan che le hanno chiesto del motivo per cui Claudietto ‘la picchi’ sempre, con l’ironia di sempre. Bisogna pensare che è un bambino.