Ricorsa a trattamenti estetici, Manuela Arcuri ammette i ritocchini: l’attrice senza peli sulla lingua

Manuela Arcuri, ha risposto ad alcune domandine dei fan sul suo profilo social. La confessione dell’attrice lascia i fan senza parole

Manuela Arcuri è tra le showgirl e attrici più ammirate e apprezzate dal pubblico italiano. Bellissima e piacente i fan restano sempre incantati dalla sua bellezza che sembra aver fermato il tempo.

Dopo la sua partecipazione a Ballando Con Le stelle, l’abbiamo vista distante dal piccolo schermo, questo per dedicarsi a suoi figlio e ai suoi affetti più cari, ma come rivela tra le sue stories presto ritornerà con un nuovo progetto.

L’attrice infatti poche ore fa ha chiesto ai suoi follower di chiederle, se ne avessero delle curiosità tramite le Stories di Instagram. Tante le domande poste dagli utenti. Scopriamo di più.

Manuela Arcuri rifatta? La risposta dell’artista lascia i fan senza fiato

I follower presi dalla curiosità hanno chiesto alla bella attrice originaria di Anagni, se avesse mai fatto ricorso nella sua vita alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto.

La Arcuri parla di trattamenti mirati, ecco quanto spiegato sui social:

‘Non posso dire di non esser ricorsa alla chirurgia estetica, ma molto poco se non per idratare e nutrire la pelle’

poi ha aggiunto:

‘Non cambierei nulla ma è giusto curarsi e volersi bene’

ha spiegato la showgirl (l’articolo continua dopo la foto):

Manuela Arcuri presto di nuovo in Tv

La bella e seducente showgirl, come prima accennato, ha spiegato inoltre ai suoi fan il motivo per cui ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo, una risposta semplice che ha commosso gli utenti, conquistandone il consenso.

L’attrice ha infatti rivelato di aver deciso di mettere per un po al primo posto la sua famiglia e soprattutto il suo piccolo Mattia di soli 6 anni:

‘Sì è vero sono stata poco in tv, perché ho preso una pausa per crescere mio figlio. Mi sono dedicata alla mia famiglia. Ho pensato che fosse la cosa più giusta, ma tornerò’

E per quanto riguarda il prossimo ritorno in Tv, pare che qualcosa bolla in pentola per questo 2020. I fan entusiasti hanno letto tra le sue stories:

‘Sto per tornare con alcuni progetti divertenti, ma non in un reality. Onestamente non ce la farei a stare tre mesi senza Mattia’

ha concluso Manuela Arcuri.