Carlotta Mantovan, i paparazzi mostrano la figlia Stella: “Tale e quale a Fabrizio Frizzi”

Carlotta Mantovan e la Piccola Stella pizzicate dal Settimanale ‘Chi’, la somiglianza con Fabrizio Frizzi è impressionante. Ecco lo scatto rubato dal noto settimanale

E’ trascorso ormai più di un anno dalla scomparsa del celebre e amatissimo conduttore Fabrizio Frizzi, il quale ha lasciato un vuoto incolmabile nei cui di chi per anni l’ha seguito e stimato soprattutto per il suo grande carisma, cuore e generosità.

Ad oggi, la ‘per sempre sua’ Carlotta Mantovan, e il frutto del loro amore, la piccola Stella Frizzi, cercano nonostante le difficoltà, di andare avanti e riprendere in mano la propria vita, lasciando spazio al presente.

Carlotta Mantovan infatti, dopo il terribile lutto, solo di recente è tornata a lavoro. L’Ex Miss Italia infatti, dopo essere apparsa al fianco di Antonella Clerici nel remake di ‘Portobello’, attualmente conduce insieme a Michele Mirabella, il noto format in onda su Rai 3, ‘Tutto Salute’.

‘Chi’ pizzica Stella Frizzi: ‘La somiglianza con Fabrizio è impressionante’

Di recente i paparazzi della nota rivista ‘Chi’, hanno pizzicato Mamma Carlotta e la Piccola Stella, in giro per le vie dello Shopping di Roma, mentre le due erano intente a scegliere un nuovo paio di scarpe per Stella.

Scatti semplici, di vita quotidiana, di sguardi e sorrisi rubati, in cui tutti non hanno potuto non notare l’incredibile somiglianza della piccola, che solo qualche settimana fa ha compiuto 6 anni, col padre Fabrizio Frizzi. I suoi tratti del viso dolci, le sue stesse labbra, incorniciati da una folta chioma scura, la rendono ‘tale e quale’ al suo fantastico papà.

Ecco uno degli scatti pubblicati da Chi, che ritraggono Carlotta Mantovan e Stella Frizzi: