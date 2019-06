Manovra economica, la sfida di Matteo Salvini: “Basta regali all’Europa, tutto entro l’estate”

La manovra economica entro l’estate? E’ la sfida lanciata da Matteo Salvini chiedendo a Di Maio e Conte di anticipare il tutto. Ecco i dettagli della vicenda

Il vicepremier lancia una vera e propria sfida, cercando di capire se sia possibile anticipare la manovra economica all’estate 2019.

La richiesta di Matteo Salvini sulla manovra economica

Il vice premier, Ministro dell’Interno e leader della Lega lancia uno shock fiscale al fine di non dover più dare “Sangue degli italiani all’Europa”.

Per fare questo chiede al premier Conte e al vice premier Salvini di anticipare all’estate tutta la manovra di cui sopra. Una mossa che – come si evince anche da TgCom – viene vista da alcuni membri del M5S come un obiettivo per far saltare il governo.

Tutto nasce da quello che è emerso a Bruxelles, con la richiesta di cambiamenti cospicui e con una procedura che segua la linea diretta senza alcuna pausa o impedimento:

“all’unione europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi di sangue da nni, adesso basta!”

La Lega sottolinea “l’utilizzo” dei tre miliardi di risparmi del reddito di cittadinanza nonché quota 100 farebbe in modo solo di posticipare il problema in autunno dovendo poi altri 23 miliardi e impedire l’aumento dell’Iva.

L’Unione Europea, a quel punto, non aspetterebbe ma chiederebbe una revisione dei conti molto più diretta e difficile da attuare.

Le parole di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte ha fatto il suo ritorno da Bruxelles e divulga prudenza nonché attenzione per una situazione

“molto complicata da gestire”

Nonostante si definisca fiducioso per un approccio costruttivo