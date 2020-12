Mangiare dolci a cuor leggero sotto Natale? 3 semplici regole da ricordare

Panettoni, pandori e torroni sono delizie che minano la linea se mangiate a sproposito: come mangiarli a cuor leggero senza ingrassare.

Il Natale si fa accompagnare da milioni di piatti prelibati dolci e salati ma in particolare quelli dolci sono i più golosi e calorici dell’anno: come mangiarli a cuor leggero senza ingrassare? Ecco 3 regole da tenere a mente nel periodo di Natale.

Dolci e Natale, forma fisica a rischio

Il periodo natalizio è per tutti un momento di gioia e ricongiungimento, di festeggiamento con i propri cari e senz’altro di grandi mangiate. La tradizione italiana in particolare prevedere molti giorni festivi ravvicinati che comprendono pranzi e cene imbandite di mille prelibatezze.

Se ci lasciassimo conquistare da ogni leccornia presente a tavola dalla Vigilia di Natale a Capodanno potremmo mettere a dura prova la zip dei jeans e rischiare di guadagnare una taglia: come gustare i dolci di natale senza ingrassare?

Senza dubbio non esagerare con le porzioni è un un’arma facile da usare per godersi i dolci senza ingrassare sotto le feste: una porzione generosa di dolce a vostra scelta per ogni giornata di festa è più che sufficiente per togliervi lo sfizio senza fare danni con la dieta. Se invece mangerete alla fine del pranzo di Natale una fetta di pandoro, 2 di panettone e 2 pezzi di torrone al cioccolato sarà molto probabile che già a capodanno sarete ingrassati qualche etto.

La misurazione è la chiave: scegliete uno di questi dolci oppure prendetene un pezzetto piccolo di ognuno per assaggiarli. Nonostante questa accortezza è bene anche tenere a mente altre 3 regole per godersi i dolci natalizi senza ingrassare.

3 regole per gustarvi i dolci sotto Natale senza ingrassare

Oltre a essere misurati senza abbuffarvi ferocemente di qualunque dolce sia sulla tavolo è bene tenere a mente questi 3 trucchetti:

Essere attivi. Il modo migliore per non ingrassare quando si mangia quantitativamente di più oppure cibi più calorici è senza dubbio fare attività fisica e rimanere attivi durante la giornata. In questo modo il metabolismo sarà attivo e le calorie extra saranno bruciate in modo proporzionale al tipo di attività fisica e al tempo impiegato nel farla. Basta anche una bella camminata a passo veloce di un’ora per tamponare qualche sfizio in più.

Concedervi lo sfizio. Se avete voglia di qualche sfizio, dolce o salato, concedetevelo senza rimorsi o punizioni psicologiche: mangiate 2 fette di pandoro senza sentirvi in colpa, non è la fine del mondo. Magari evitate di mangiarne 2 al giorno per 5 giorni di seguito però! La moderazione è essenziale.

Bilanciare gli zuccheri. Se volete gustare i dolci a cuor leggero bilanciateli cercando di limitare, nell’arco della stessa giornata, l’assunzione di altri zuccheri (pane, pasta, pizza, alcolici). In questo modo non avrete un picco glicemico e la linea sarà salva.