Irriconoscibile a 40 anni l’attore di Mamma ho perso l’aereo: Macaulay Culkin, la metamorfosi

Mamma ho perso l’aereo, com’è oggi l’attore protagonista? Macaulay Culkin ha appena compiuto 40 anni

Uno dei film di Natale più amati di sempre è, senza alcun dubbio, ‘Mamma ho perso l’aereo‘. Al tempo, l’attore protagonista aveva appena 10 anni e ha riscosso un enorme successo nei panni di Kevin McCallister.

Ma com’è oggi Macaulay Culkin trent’anni dopo l’uscita del film che l’ha reso famoso in tutto il mondo?

Mamma ho perso l’aereo, il successo di Macaulay Culkin

Correva il 1990, quando è stato previsto il primo film della commedia natalizia holliwoodiana ‘Mamma ho perso l’aereo‘ che narra la storia di un bambino, Kevin McCallister che, in procinto di partire per Parigi per le vacanze natalizie con la propria famiglia, si perde in aeroporto. E proprio da qui che ha inizio la sua avventura in giro per Chicago, un viaggio non semplice in quanto dovrà fare i conti con due teppisti.

Da allora sono passati trent’anni e l’attore statunitense ha successivamente preso parte ad altre pellicole di successo, girando ben 15 film in soli sette anni. E’ apparso, inoltre, anche in uno dei video musicali di Michael Jackson della canzone “Black or White“. Negli anni, la sua carriera ha subito una battuta d’arresto per una serie di vicende. Ma com’è oggi?

L’attore statunitense oggi

Dopo il grande successo sul grande schermo, si sono susseguiti una serie di eventi che hanno frenato la sua carriera. La situazione sembra essere precipitata con il divorzio dei genitori e l’interviste rilasciate dallo stesso Macaulay Culkin il quale affermava che il padre fosse un tipo molto violento con lui. Inoltre, è stato protagonista delle riviste di gossip per la sua vita sregolata a causa dell’uso di droghe.

Da allora, sembra che la sua vita sia totalmente cambiata e afferma di essersi disintossicato. Presto lo vedremo di nuovo sul grande schermo nel film che l’ha reso famoso in tutto il mondo nel remake in collaborazione con Disney Channel. Nella giornata di ieri, l’attore statunitense ha spento ben 40 candeline: