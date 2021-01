Maltempo a Bolzano, frana su un albergo: struttura parzialmente crollata

L’albergo è l’Herberle, che si trova sul Monte Tondo, ad una 70ina di metri sopra la città.

Si cercano eventuali persone presenti nella struttura al momento del crollo.

Frana a Bolzano

Una frana di sassi e pietre si è abbattuta nelle prime ore di questo pomeriggio sull’albergo Herberle di Bolzano.

Come riferisce anche La Repubblica, la struttura alberghiera è andata in parte distrutta.

Immediati sono giunti i soccorsi sul posto, con diverse squadre dei vigili del fuoco. La struttura al momento sarebbe chiusa, quindi si escludono vittime, ma le ricerche sono tuttora in corso.

“Secondo le prime informazioni, probabilmente non ci sono persone nell’ala. Stiamo perquisendo la zona con mezzi pesanti”

ha speigato Hansjörg Elsler, ispettore capo dei vigili del fuoco di Bolzano a Rai Südtirol.

#EINSATZINFO: BF Bozen-05.01.21-15:11-Soeben wurde die Feuerwehren zusammen mit anderen Einsatzkräften zum Hotel Eberle nach St.Magdalena/Bozen alarmiert; ein großer Steinschlag große Teile des Hotels verschüttet. Der Einsatz ist im Gange und die Suche nach Verschütteten läuft pic.twitter.com/Yb96t9n3ow — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) January 5, 2021

Maltempo e nevicate in Alto Adige

Da alcuni giorni ormai l’Alto Adige è colpito da abbondanti nevicate.

Nel primo giorno dell’anno, la neve era scesa fino al fondovalle. Le temperature sono tuttora vicine allo zero.

La protezione civile ha invitato la popolazione a prestare attenzione soprattutto sulle strade, per la presenza di ghiaccio e neve, che inevitabilmente compromettono la viabilità.

I proprietari dell’albergo, la famiglia Zisser, sono salvi per miracolo.

La parte del vecchio maso, in cui loro alloggiano, non è stata investita dalla frana: la famiglia è stata evacuata dai Vigili del Fuoco intervenuti per mettere in sicurezza l’intera zona coinvolta nel crollo.