Malore nella casa del Grande Fratello Vip: paura tra i gieffini

Un malore improvviso che ha scosso gli animi degli altri gieffini. È successo tutto per una sbadataggine, qualcosa che andava evitato: ecco cos’è successo.

Si sono subito preoccupati per la brutta reazione che ha avuto. Il gieffino con il suo malore, poche ore fa, ha fatto rotto l’armonia della casa.

Cose come queste possono accadere ma in parte potrebbero anche evitarsi. Questa volta vittima di un malore è stato Pierpaolo Petrelli, uno dei protagonisti di quest’edizione del Grande fratello vip.

Pierpaolo Petrelli sta male, il motivo

Le condizioni di salute di uno dei concorrenti stanno facendo preoccupare tutti. Stiamo parlando di Pierpaolo Petrelli. L’ex velino per la storia d’amore o pseudo tale con Elisabetta Gregoraci sta facendo parlare tutti dentro e fuori la casa.

Le cronache del gossip sono piene di articoli che parlano del loro rapporto tormentato. Pochi giorni fa pare ci sia stato un epilogo: la Gregoraci avrebbe fermato il suo giovane spasimante, affermando di non poter portare avanti una relazione.

Ma non è l’unica batosta per Petrelli. Il gieffino infatti è stato vittima poco fa di un malore dovuto a delle cose che ha mangiato.

Pierpaolo e la brutta allergia

Il malore è sopraggiunto dopo aver ingerito un boccone che non avrebbe dovuto mangiare. Alla base del problema, ci sarebbe l’allergia di Pierpaolo al limone. Adesso non sono ancora chiare le sue condizioni di salute attuale. Tutto è nato quando Pierpaolo ha preso del pane passato in una padella dove era stata cotta la carne e il limone.

Al momento, Pierpaolo si trova isolato in confessionale. Il ragazzo presente dei gonfiori vari, in attesa che gli vengano prestate le cure del caso. Non è chiara la gravità, ma sicuramente con l’assistenza medica del Gf vip Pierpaolo si rimetterà presto in carreggiata per la felicità delle sue numerosissime fan.