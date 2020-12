Make-up delle feste: perché truccarsi per se stessi fa bene

Anche se le feste di Natale saranno all’insegna dello stare a casa, non bisogna rinunciare al make-up per stare bene con se stessi.

Truccarsi con il make-up più di tendenza del Natale 2020 è il modo per fare un regalo a se stessi.

Mai rinunciare al trucco

Anche se sarà un Natale casalingo, non bisogna rinunciare al make up delle feste. Truccarsi per se stessi, infatti, è una grande iniezione di autostima e, un auto regalo, che le donne possono farsi per le festività.

Il focus, per forza di cose, sarà sicuramente sugli occhi. Via libera ad ombretti molto pigmentati, dall’effetto metallico e brillantinato. Potrai osare il viola (che originariamente, avrebbe dovuto essere il colore must have del Natale 2020), passando per l’oro ed il blu. Sugli occhi si potrà vedere addirittura il rosso, troppo spesso delegato ad altri compiti.

Infatti, il rosso la farà (ancora una volta) da padrone sulle labbra, per chi riuscirà a portare il rossetto anche con la mascherina. Meglio munirsi di versioni long lasting. La lunga durata sarà anche una caratteristica utile per mangiare e bere in tranquillità, senza compromettere il rossetto.

Il make up perfetto anche per chi non vuole osare

Chi vuole restare più tra le righe, non dovrà comunque rinunciare al trucco. Potrà optare, invece, per marroni e labbra luccicanti.

Il segreto per tutti i look che vogliono (e devono) puntare sugli occhi, è il mascara.

Sul viso, invece, immancabili gli illuminanti più o meno eccessivi. Per riassumere, le tendenze vogliono gli occhi in primo piano, un incarnato mat con punti luce illuminati e labbra rosse.

Secondo Simone Belli, il make-up artist delle star, queste feste un po’ atipiche, ci permetteranno di prenderci cura di noi stessi, regalandoci magari, qualche trattamento casalingo che non eravamo soliti fare.