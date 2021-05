Mahmood, sapete chi è il suo fidanzato? E’ un ballerino molto famoso

Ospite Verissimo Mahmood parlerà anche della sua vita amorosa. Ma chi è il suo fidanzato? Secondo i rumors sarebbe un noto ballerino.

Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, è tra i cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano.

Vincitore del festival di Sanremo 2019, sarà presente nella puntata di Verissimo del 22 Maggio, ove si racconterà al pubblico e rivelerà i suoi nuovi progetti professionali.

Il cantante parlerà secondo le anticipazioni, anche della sua vita sentimentale, la quale al momento sembra non sia del tutto rosea. Infatti, l’ospite di Silvia Toffanin ha rivelato in merito, che questo per lui è ‘un momento terribile’, essendo in ‘una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male’ e facendo ‘fatica a capire veramente le emozioni che prova’.

Ma chi sarebbe la sua dolce metà? I rumors parlano di un famoso ballerino. Ancora non c’è conferma ma ecco cosa abbiamo scoperto per voi!

Chi è la dolce metà di Mahmood?

Secondo alcune indiscrezioni, il cantautore milanese sarebbe da diverso tempo fidanzato con un noto volto del celebre talent Show condotto da Maria De Filippi, Amici.

Parliamo del ballerino Gabriele Esposito, insieme al quale è stato paparazzo più volte lo scorso marzo 2020. Solo rumors senza però alcuna nota ufficiale, dato che il cantante tende a tenere lontano dai riflettori la sua vita privata.

Stando alle parole pronunciate dalla Toffanin, sembrerebbe ci sia aria di crisi, se non di coppia probabilmente personale.

Chi è Mahmood: Vita e Carriera

Classe 1992, Mahmood è nato a Milano, ove attualmente vive. Appassionato da sempre di musica, ha iniziato a prendere lezioni di canto e chitarra all’età di 12 anni, per poi studiare successivamente pianoforte.

Prima di diventare un noto e amato cantautore, Alessandro lavorava come cameriere in un bar. Come è noto ha esordito sul Palco del Festival di Sanremo, nel 2016 con il brano ‘Dimenticato’ tra le nuove proposte e nel 2019, dove ha trionfato con il brano ‘Soldi’.

Lo scorso gennaio ha scalato le classifiche con il suo nuovo singolo Rapide a cui seguirà Inuyasha, contenute nel suo ultimo progetto discografico Ghettolimpo, del quale di recente sono state rese note altri due estratti Zero e Klen, quest’ultimo lo scorso 14 Maggio.