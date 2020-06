Madre e padre picchiati: arrestato il figlio a Poggioreale

Madre e padre sono stati picchiati dal figlio di 39 anni già noto alle forze dell’ordine che è stato arrestato. E’ successo a Poggioreale.

L’uomo prima picchia la madre e poi ha picchiato il padre dopo essersi barricato in casa.

I motivi del folle gesto sembrerebbero essere futili

A. V., un ragazzo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine si è reso protagonista di un folle gesto: madre e padre sono stati picchiati da lui stesso. E’ accaduto oggi, 24 giugno, a Poggioreale, in via Stadera, Rione Cesare Battisti. La dinamica del folle gesto sarebbe ben strutturata.

Non appena sono giunti nel palazzo, i Carabinieri, hanno trovato una donna, la madre dell’uomo, che ha raccontato di essere stata picchiata dal figlio. Il 39 enne, dopo l’accaduto, si è chiuso in casa con il padre che ha picchiato a sua volta. Soltanto i poliziotti sono riusciti a farlo uscire per poi arrestarlo. I due genitori sono stati soccorsi dal 118 e non hanno riportato gravi lesioni.

Maltrattamenti in famiglia

Anche a Caivano, al Parco Verde, un uomo di 36 anni, è stato arrestato per aver maltrattato dei familiari. L’episodio è accaduto nell’abitazione dove il 36 enne stava scontando la sua pena. Non solo ha picchiato l’ex compagna ma anche l’anziana madre a cui impediva spesso di uscire di casa. La donna è riuscita a sfuggire alle grinfie del figlio in un momento in cui lui era distratto. Si è poi rifugiata da una vicina di casa dalla cui abitazione è riuscita a chiamare i carabinieri e a fare arrestare il figlio.