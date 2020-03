Sono diventante virali le ultime immagini della celebre icona del Pop Americana, Madonna, la quale appare rispetto agli esordi irriconoscibile a causa dei ritocchini estetici

Madonna, pseudonimo di Madonna Louise Veronica Ciccone non rappresenta solo l’icona del pop anni ’80, ma è ancora oggi la Regina del Pop per eccellenza, una diva dall’indole ribelle che ha ispirato intere generazioni di ragazzi.

Recentemente come è noto ha varcato la temibile soglia dei 60 anni, ciò nonostante il tempo per lei sembra non essere per nulla passato.

Anche se l’artista statunitense non ama parlarne apertamente, è palese che sia ricorsa alla chirurgia estetica, che l’hanno però letteralmente trasformata, snaturando alcuni tratti del suo viso.

Madonna rifatta, le critiche del pubblico

Nonostante alla sua età sia energica e brillante come una poco più che ventenne, e abbia un fisico da fare invidia a chiunque, è chiaro che giunti all’età di 60 anni ci sia qualche trucco affinchè possa apparire in un certo modo.

Numerosissime le critiche a lei rivolte nel corso degli anni da parte del pubblico che le hanno contestato proprio gli eccessivi ritocchini estetici. In una non recente intervista la Stella del Pop a tal proposito dichiarò:

‘Non cerco disperatamente l’approvazione di nessuno…. E sono autorizzata a fare quello che voglio con il mio corpo come chiunque altro!!!’

La Regina del Pop, troppe punturine: le foto sono virali

Secondo i sospetti del pubblico, la cantante di Like a Virgin, non avrebbe agito solo sul viso distendendo le rughe con l’ossigenoterapia e il botulino, che fanno apparire la sua pelle liscia e senza imperfezioni, rimpolpando le labbra e gli zigomi.

Molti sostengono inoltre, che il suo Lato B sia decisamente più gonfio, e che quindi anche li vi sia la mano del chirurgo estetico.

Ecco le foto che mostrano la netta differenza tra la Madonna degli anni ’80 e quella di oggi: