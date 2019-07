Madonna senza trucco, irriconoscibile: la foto al naturale ha fatto il giro del mondo

Madonna la cantante statunitense, spunta una foto della star americana senza trucco, la foto fa il giro del web. I fan sconvolti dal cambiamento

La bravissima pop star Madonna, Louise Veronica Ciccone è stata beccata dai paparazzi in condizioni assurde. La cantante infatti, è stata beccata senza trucco lasciando i suoi affezionati fan senza parole.

Madonna la foto scioccante

La pop star Madonna, siamo stati sempre abituata a vederla ben truccata e con dei vestiti straordinari. A quanto pare però, anche le star come lei vengono beccata in condizioni pessime e con il viso completamente struccato.

La cantante ala soglia dei 60 anni è stata considerata una delle cantanti più dotate e complete da anni. La donna infatti con i suoi concerti, crea vere e proprie performance da urlo che lascia i suoi fan senza parole.

Madonna senza trucco, irriconoscibile

E anche se le sue performance lasciano i suoi fan sbalorditi, anche la foto di Madonna senza trucco non è da meno. A quanto pare infatti, la star americana, è stata beccata dai paparazzi senza un filo di trucco. La star infatti nella foto appare con un viso molto stanco. La foto ha destato molti sospetti e i fan più accaniti si dicono preoccupati per le sue condizioni di salute.

Alcuni di questi infatti hanno commentato la foto della star con fare preoccupato:

“Sei troppo bianca”, “Cosa ti sta succedendo?”

Al momento però, secondo il tabloid inglese la preoccupazione dei fan è del tutto infondata.

La cantante in parte fa preoccupare i fan e in parte li stupisce. Con questo scatto decisamente fuori fuoco ha dimostrano una sorte di umanità. Anche le celebrità come lei invecchiano e non sono perfette come sembrano. Un motivo in più per continuare a seguirla. E’ pur sempre un’icona di moda e pensiero libero!