Made in Sud, terremoto di gossip: Stefano De Martino e la confessione...

Cosa vedremo nel nuovo episodio della rocambolesca soap opera De Martino-Rodriguez? Il conduttore di Made in Sud non trova pace: nuove confessioni si profilano all’orizzonte.

Una vita privata che non trova pace quella di Stefano De Martino. I giornalisti di gossip sono diventati il suo tormento. In un periodo già complicato per la separazione da Belen Rodriguez, celeberrima showgirl argentina, ci si mettono anche i settimanali di cronaca rosa ad infierire.

Stefano De Martino, nuovo fiore all’occhiello di Rai Due e conduttore del comic show Made in Sud, è finito nel mirino del gossip dopo l’ennesimo break up con la sua nota ex. Si vociferava che il trentenne napoletano fosse conteso tra due affascinanti colleghe, ma il suo ufficio stampa ha smentito tempestivamente.

Al momento attuale Stefano De Martino non intrattiene alcuna relazione sentimentale e una delle due colleghe coinvolte ha deciso di rompere il silenzio e rivelare la verità, nient’altro che la verità. Si chiama Maria Rosaria ed è un’ex ballerina del corpo di ballo di Made in Sud.

Made in Sud, ex ballerina fa chiarezza in merito ai rumors

Direttamente sul suo profilo social, Maria Rosaria ha dato la stura ad emozioni e dichiarazioni. Attraverso una serie di Instagram stories, l’ex ballerina di Rai Due ha raccontato di essersi allontanata dal mondo dello spettacolo, portando avanti una gravidanza e divenendo madre del piccolo Alessandro.

Esterrefatta dai rumors e dalle insistenti news di gossip che quotidianamente la coinvolgono, Maria Rosaria non si dà pace e non si capacita del morboso interesse che sta orbitando attorno alla sua sfera privata. Prima di mettere il lucchetto al suo profilo Instagram, queste sono state le sue parole:

“Non riesco a capire il perché di questa fake news! Io ho lasciato lo spettacolo da tempo e non c’entro nulla”

La sensazione è che quest’estate non ci siano sensazionali scoop degni di nota e la turbolenta vita sentimentale di Stefano De Martino sia l’unica a esser oggetto dell’interesse mediatico. Tutti si arrogano il diritto di ricamare sulla sua sfera affettiva.