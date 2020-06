Maddalena Corvaglia, chi è la figlia Jamie? Tutto quello che non sapete!

View this post on Instagram

♥️“Mi sembra ieri quando ho scoperto saresti venuta al mondo, piccola mia. Avevo paura , ma allo stesso tempo una gran voglia di conoscerti. Immaginavo il tuo viso, la tua voce … Mi chiedevo come sarebbe stato essere madre e se ne sarei stata all’altezza… ( Quello ogni tanto me lo domando ancora ) Mi sembra ieri quando ti ho presa in braccio per la prima volta, così piccola e fragile che avevo il timore di romperti. Quando litigavo col passeggino che non riuscivo mai a chiudere al primo colpo. Mi sembra ieri quando mi hai chiamata ‘mamma’ per la prima volta e quando ho sentito la tua prima risata : lì ho colto il senso della vita. Ora sei una mini donna , coi propri gusti, carattere e cervello. Na abbiamo fatte di cose insieme in questi otto anni … e tante ancora ne faremo. Sono tante le cose che vorrei insegnarti, e tante quelle che tu insegnerai a me. Con tutto l’amore del mondo .”♥️ Per Jamie da mamma