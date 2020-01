‘Si è suicidato’ Roberto Alessi, l’estremo saluto del giornalista sui social: il devastante lutto

View this post on Instagram

Max se ne è andato nel modo peggiore. Ha voluto congedarsi. Un treno. Ieri. Questa cravatta me l’aveva regalata da poco. L’ho voluta indossare per ricordarlo. Per acquietare il rimorso di non essermene accorto. E non è la prima volta che mi capita. E penso: se solo lo avessi invitato a casa per una spaghettata e non l’ho fatto. Amici miei, diciamoci tutto, anche la nostra disperazione. A volte ci sentiamo soli, ma non lo siamo, vogliamo solo esserlo. Max, eri speciale. ❤️Betta e Roberto❤️