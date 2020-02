Lutto nel mondo del cinema, chi era Flavio Bucci: attore italiano dal grande talento

Il cinema italiano perde Flavio Bucci, attore di grande talento che ha interpretato i maggiori film di successo dagli anni settanta. Ecco chi era e come ha vissuto.

Chi era Flavio Bucci? La notizia della sua morte ha reso tristi i fan per quest’uomo che ha dato molto al cinema italiano d’autore.

Chi era Flavio Bucci

L’uomo nasce a Torino il 23 maggio 1947 e sin da subito muove i primi passi attraverso la recitazione teatrale, formandosi proprio in città. Nel 1971 arriva il primo debutto con una piccola parte in un film, per poi ottenere il ruolo da protagonista due anni dopo in “La proprietà non è più un furto”.

Diventa famoso nel 1977 con lo sceneggiato firmato Rai “Ligabue”, dove l’attore interpreta magistralmente la vita del pittore. Un ruolo che gli spalanca le porte del cinema con I promessi Sposi, La Piovra fino a Suspiria di Dario Argento e l’indimenticabile Il Marchese del Grillo.

Non si ferma e va avanti tra cinema, televisione e teatro collezionando successi e grandi interpretazioni, che hanno lasciato il segno all’interno del cinema Made in Italy.

Nel 2016 riceve la cittadinanza onoraria dal suo paese di origine – Casacalenda. Nel 2018 torna nuovamente protagonista ma questa volta per la sua intervista inaspettata e scioccante.

Le sue condizioni di vita infatti vengono descritte come precarie, con residenza presso una casa famiglia vicino a Fiumicino. Tutto però senza mai rinnegare la sua vita fatta di eccessi, soldi, donne e tutto quello che desiderava:

“non mi pento di nulla. ho amato, riso e vissuto”

La morte dell’attore: lutto nel mondo del cinema

L’attore muore a 73 anni stroncato da un infarto all’interno della casa famiglia in cui abitava.

A dare il triste annuncio è stato il Sindaco di Fiumicino attraverso una nota: