Lutto nel mondo del calcio, addio al campione del mondo Paolo Rossi

Ennesimo triste lutto nel mondo del calcio con l’addio al campione del mondo Paolo Rossi, morto all’età di 64 anni.

Era il campione del mondo e uno dei calciatori più amati, di quelli che hanno segnato la storia del calcio: addio a Paolo Rossi.

Chi era Paolo Rossi

Paolo Rossi era nato 64 anni fa a Prato ed è uno dei simboli indiscussi del calcio italiano. I suoi piedi hanno segnato goal nel Vicenza, nel Como, nel Milan, nella Juventus e nel Verona.

Ed è proprio lui che ha segnato tre goal al Brasile durante la Coppa del Mondo spagnola nel 1982. Successivamente segna due goal alla Polonia e poi alla Germania alla super finale di Madrid.

Rossi, insieme a Baggio e Vieri, si aggiudica il primato di goal in azzurro ai Mondiali con quota 9 lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi. La Juve è stata la squadra simbolo del campione dle mondo vincendo due scudetti, una Supercoppa Uefa e un Coppa dei campioni.

Una volta tolte le scarpette da calcio, Rossi ha lavorato in Mediaset e in Rai come opinionista sportivo. Era sposato con Federica Cappelletti – giornalista – e aveva tre figli di nome Sofia, Maria Vittoria e Alessandro.

Proprio pochi mesi prima di lasciare questo mondo aveva pubblicato la sua biografia scritta con la moglie Federica: tutto parte da quel rumore dei tacchetti in Brasile sino a quella finale dei Mondiali che gli ha regalato non poche soddisfazioni.

Addio al campione del mondo

Il triste annuncio è stato dato dalla moglie Federica e il grande Rossi ci lascia all’età di 64 anni.

L’ex attaccante di Milan e Juventus lascia in eredità non solo tante soddisfazioni ma anche un Pallone d’Oro vinto nel 1982. Pablito – come veniva chiamato – lascia un vuoto indelebile nel cuore delle persone e nel mondo del calcio, il suo habitat naturale.