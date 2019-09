Grave lutto per Gennaro Lillio ‘Sei stato un guerriero’: il triste saluto sui social – Foto

Grave Lutto per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Lo struggente post di addio sui social commuove i fan: ‘Sei stato un guerriero’

Gennaro Lillio è stato uno dei concorrenti più apprezzati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, diventato noto al pubblico per la sua breve storia con la fumantina Francesca De André, nipote del celebre cantautore Fabrizio De André.

L’ex ragazza, tra parentesi e a quanto pare, sembra sia ritornata con il suo ex Giorgio Tambellini, nonostante lo scandalo del tradimento da parte di lui.

L’ex Gieffino, nelle ultime ore è ritornato al centro del gossip, a seguito di un evento luttuoso che ha sconvolto lui e la sua famiglia.

Gennaro Lillio, lo struggente addio sui social

Nelle ultime ore, il modello di origine partenopea, ha voluto condividere con i suoi follower, un evento molto triste.

Poche ore fa, infatti Gennaro Lillio, ha perso il caro nonno Guido.

il post di addio sui social, commuove i fan, i quali si sono subito stretti in un caloroso abbraccio per supportarlo in un momento tanto difficile per lui.

Il post di addio commuove i fan

Gennaro Lillio, ha voluto dire addio al suo amato nonno Guido, un pilastro, un punto di riferimento per lui.

E lo ha fatto tramite una Instagram Stories, in cui appare lui ancora un bambino e il suo nonnino, nel giorno del suo compleanno.

Poche parole, quelle dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, il quale ha voluto raccontare suo nonno come un guerriero e come un uomo d’altri tempi, fatto di quella pasta, che al giorno d’oggi è una rarità.

Infine lo ringrazia, per tutto l’amore che ha saputo donare a lui e la sua famiglia ogni singolo giorno.

Ecco il post pubblicato su Instagram, poche ore fa dal modello partenopeo: