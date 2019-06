Lutto per il cantante Eminem: è morto il papà all’età di 67 anni, ecco cosa è successo poche ore fa

Una tragica notizia ha colpito la famiglia di uno dei cantanti rap più famosi nel mondo. Si è spento, all’età di 67 anni suo padre, Bruce Mathers, nella sua abitazione ad Indiana. L’uomo è stato colpito da un infarto. La notizia è stata diffusa sul magazine TMZ e pare che l’uomo sia stato colto da un malore.

Il padre del cantante era divenuto noto per le dichiarazioni rilasciate in passato da suo figlio. In molti dei brani( come “My name is” e “Cleanin out my closet “della star statunitense ha rivelato di non aver mai avuto alcun rapporto con il suo padre biologico.

Il rapporto burrascoso con il padre

Il rapper lo ha accusato di aver abbandonato quando era solo un bambino. Dopo il trasferimento in California, tra loro non c’è stato più alcun contatto. Nel 2001, Bruce Mathers ha cercato di ricucire il rapporto con suo figlio con una lettera. L’uomo ha spiegato il motivo del suo allontanamento precisando che a causa la sua ex compagna gli ha impedito di mettersi in contatto con lui. Nella lettera indirizzata a Eminem, il papa precisato che per lui ci sarebbe sempre stato:

“Dite a mio figlio che gli voglio bene. Non mi interessano i suoi soldi, voglio solo che lui sappia che io sono qui, se lui vorrà ci sarò per lui. Per anni ho provato a parlare con lui, cercando di contattarlo tramite la famiglia di sua madre, ma non ci sono mai riuscito“

Molti i messaggi di cordoglio sotto l’ultimo post pubblicato da Eminem su Instagram.

La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia del rapper.