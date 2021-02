Lutto Dayane Mello, il Grande Fratello avanza una richiesta specifica ai concorrenti

In circostanze di lutto, il rispetto e l’empatia dovrebbero essere alla base di ogni gesto, parola e pensiero nei riguardi dei familiari del defunto. Questo Mediaset lo sa bene e ha avanzato una richiesta specifica a tutti gli ex protagonisti di questa edizione.

Dall’alto del suo profilo Instagram, il direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti fa sapere che per la puntata di venerdì 5 febbraio gli autori del Grande Fratello Vip hanno avanzato una richiesta specifica a tutti gli ex concorrenti che presenzieranno nello studio di Canale 5. Un’esigenza affinché tutti i presenti agiscano nel rispetto del dolore di Dayane Mello.

Ai vip eliminati è stata chiesta la gentilezza di indossare capi d’abbigliamento di colore nero. È risaputo che la scelta del colore scuro in circostanze di lutto è un’annosa usanza che risale ai tempi degli antichi Romani.

Si tratterebbe di un piccolo gesto formale e di cortesia, nel rispetto dei familiari del defunto. Un’accortezza alla quale Alfonso Signorini non intende affatto rinunciare.

Ho letto che il #GFVIP avrebbe chiesto ai ragazzi di vestirsi tutti di nero in segno di lutto e raccoglimento per la puntata di domani.

Come sospettavamo per loro il circo non è affatto finito, ma appena iniziato.

Che schifo. #tzvip #rosmello #gfvip

