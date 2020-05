Gravissimo lutto nella redazione Sky: muore noto giornalista sportivo

Grave lutto nel mondo del giornalismo italiano, addio a Cesare Barbieri di Sky Sport: “Ciao amico nostro e poeta”

Una drammatica notizia ha colpito il mondo del giornalismo italiano. Si è spento, all’età di soli 55 anni, Cesare Barbieri. Lo straziante messaggio di addio da parte dei suoi colleghi: “Ciao amico nostro e poeta”

Sky Sport in lutto: addio Cesare Barbieri

Nelle ultime ore è giunta una drammatica notizia riguardante il mondo del giornalismo. E’ venuto a mancare, nel pomeriggio di ieri, Cesare Barbieri. Nato a Vigevano, in provincia di Pavia, ha iniziato la sua carriera nella Radio della sua città, dove si occupava principalmente di notizie sportive, la sua più grande passione e al settimanale Il Lunedì.

Successivamente, il giornalista ha deciso di lasciare la sua città natale per trasferirsi a Milano dove ha iniziato a collaborare come telecronista di emittenti televisive come Sky. Negli ultimi giorni, le sue condizioni di salute sono peggiorate, fino al decesso avvenuto nel pomeriggio di ieri.

La malattia e il messaggio d’addio

Da molto tempo era malato e a causa di un grave ictus è stato ricoverato presso l’istituto neurologico Mondino di Pavia. Le sue condizioni di salute sono precipitate negli ultimi giorni e per Cesare Battisti non c’è stato nulla da fare.

Numerosi i messaggi di cordoglio non solo da parte dei fan ma anche la lega di Serie B ha scritto un commovente messaggio in memoria del noto giornalista, venuto a mancare all’età di soli 55 anni:

“Ciao amico nostro e poeta”.

