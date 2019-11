Lo staff di Luigi Di Maio interviene dopo le notizie di queste ore e la presunta frase detta dal leader del M5S, non correttamente riportata

Luigi Di Maio non avrebbe rilasciato tutte quelle dichiarazioni che stanno facendo il giro del web e dei giornali: e lo staff fa chiarezza su quanto accaduto.

La dichiarazione del leader del M5s

Lo staff del leader del M5s rilascia una nota dove evidenzia alcuni dettagli in merito a delle dichiarazioni che sono state riportate, a loro avviso, in maniera non corretta:

“non ha mai detto di voler far cadere il governo e non è un pensiero al capo politico del m5s”

Evidenziando di aver letto sui giornali molti retroscena caratterizzati da delle dichiarazioni che sono sottolineate come false, con ricostruzioni non veritiere in merito a quanto avrebbe detto il capo politico.

In relazione al Mes la nota dello staff precisa

“che si sta lavorando con spirito costruttivo e di leale collaborazione con le altre forze di maggioranza”

Per apportare modifiche sostanziali e che servano per il futuro.

In merito alla frase distorta “far cadere il Governo”, è bene sottolineare – come cita la nota dello staff riportata anche da Tgcom24 – che non è stato detto e tanto meno pensato. Il leader del M5s ha più volte detto pubblicamente di credere in questo esecutivo

“e nei progetti comunial centro del dibattito politico”

Come per il Mes – argomento scottante della settimana – dove le due forze di maggiornanza stanno lavorando al fine di apportare le modifiche sostanziali e avere un dettaglio concreto da presentare agli italiani.

Calenda del Pd non sembra essere dello stesso avviso, parlando all’Eliseo a Roma avrebbe ribadito: