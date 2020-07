Lucifer 5, le curiosità sulla nuova stagione: trama e cast

Lucifer 5 tornerà con una nuova e appassionante stagione, scopriamo tutti i dettagli delle nuove puntate grazie alle anticipazioni

Vediamo cosa accadrà nella prossima stagione di Lucifer 5 e quando i fan avranno modo di vederla su Netflix!

Il ritorno di Lucifer

Lucifer tornerà presto con la quinta stagione della serie tv. Il telefilm urban fantasy, police procedural, comedy e drammatico intratterrà ancora una volta i fan con nuovi appuntamenti.

La serie tv, sviluppata da Tom Kapinos e trasmessa per la prima volta sul canale americano Fox dal 25 gennaio 2016, tornerà su Netflix con la quinta stagione dal 21 agosto 2020.

La quinta stagione sarà divisa in due parti, da 8 episodi ciascuno.

Dove eravamo rimasti

Nella quarta stagione della serie tv, Lucifer (Tom Ellis) diceva addio alla sua amata Chloe e tornava all’inferno. Il trailer rilasciato in questi giorni riparte proprio da questo punto.

Il video mostra che la detective riprenderà la sua vita di sempre, nonostante soffra la mancanza del suo amato angelo. Il trailer mostra inoltre l’inaspettato ritorno di Lucifer, che tuttavia si comporta in maniera davvero inusuale…

La trama di Lucifer 5

Nella quinta stagione, i fan della serie tv avranno modo di vedere un nuovo Lucifer, o meglio un altro Lucifer. Il pubblico scoprirà che il beniamino si comporta in maniera così inusuale, perché in realtà non è Lucifer, ma suo fratello gemello Michael.

Michael è arrivato per la prima volta sulla Terra e ha intenzione di spacciarsi per suo fratello. L’obiettivo non è quello di distruggere la vita dell’uomo, ma di viverla al suo posto.

L’amica Maze e suo fratello Amenadiel cercheranno di fermarlo, ma senza successo. Soltanto il vero Lucifer potrebbe sistemare le cose una volta per tutte.

Il 23 giugno 2020, Netflix ha annunciato che, dopo la quinta stagione della serie, ve ne sarà una sesta e ultima. La sesta stagione dovrebbe comporsi almeno di 10 episodi in tutto.