Luciana Littizzetto, chi sono i figli dell’attrice? Ecco Vanessa e Jordan

Scopriamo insieme tutti i segreti dei figli di Luciana Littizzetto, Vanessa e Jordan Beljuli!

L’attrice comica, nonostante sia molto estroversa, ci tiene alla sua privacy ed è per questo che non ha mai rivelato particolari relativi ai suoi due figli, Vanessa e Jordan Beljuli. Dei due giovani fratelli, che oggi hanno rispettivamente 25 e 22 anni, infatti, si sa ben poco.

La Littizzetto ha adottato i due ragazzi quando avevano 12 e 9 anni. La procedura di affido ha richiesto vari step, ma la comica è riuscita a portarla a compimento assieme all’allora compagno Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite, a cui è stata legata dal 1997 al 2018.

Inizialmente, il rapporto tra i due bambini e Luciana era molto complesso: i piccoli si fidavano poco com’era normale che fosse, ma, con il tempo, il legame fra i tre si è fortificato.

Ora, Jordan è grande, avrebbe una fidanzata e farebbe la spola tra l’Italia e la Spagna. Vanessa, invece, si è laureata e si è stabilita a Torino, non lontano da mamma Luciana.

I due bambini sono arrivati nella vita dell’attrice dopo vari tentativi, da parte della Littizzetto e di Graziano, di metterne al mondo in maniera naturale.

Come svelato dall’attrice al Corriere della Sera,

“I figli non sono venuti, non era destino. Il desiderio di maternità non era così pressante, non mi sono sentita di affrontare le pratiche di inseminazione. Ero una donna abbastanza serena e contenta, però all’idea di diventare madre non avevo rinunciato, ho sempre avuto il tarlo dell’affido.”