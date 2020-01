Chi è Lucia Zagaria, la moglie del celebre attore Lino Banfi, con cui forma una solida coppia, e madre di due figli, Rosanna e Walter

Scopriamo tutti i segreti di Lucia Zagaria, dal rapporto con il marito Lino Banfi a quello con i figli avuti con il celebre attore, Rosanna e Walter.

Chi è Lucia Zagaria

Lucia Zagaria, all’anagrafe Lucia Lagastra, è una donna nota per essere la moglie del celebre attore italiano Lino Banfi, al secolo Pasquale Zagaria.

Non si hanno moltissime informazioni sulla donna, in quanto, per via di una riservatezza ricercata e custodita gelosamente, si è sempre tenuta lontana da occhi indiscreti e dai riflettori del mondo dello spettacolo, nonostante la fama nazionale di suo marito.

Lino Banfi e i figli

La coppia si è conosciuta nel 1952, circa 10 anni prima delle nozze, celebrate nel 1962.

Inizialmente, i genitori di lei non vedevano di buon occhio l’unione, così la coppia è stata costretta a fare la tradizionale fuitina.

Con il tempo, però, grande all’indissolubile amore che lega Lucia e Lino, la famiglia accetta la relazione e con grande entusiasmo.

Stare al fianco del merito, per Lucia non è stato affatto facile; specialmente quando Banfi lavorava al fianco di stelle del cinema come Edwige Fenech. La donna, però, non ha mai sentito la competizione con le altre e non è mai stata gelosa del marito, certa dei suoi sentimenti.

La coppia ha dato alla luce due figli, Rosanna e Walter.

La malattia

La donna è affetta da anni da una grave patologia. Ha difficoltà di deambulazione dovute alla compressione del nervo sciatico, bloccato da due vertebre.

Lino Banfi non ha mai smesso di lottare al fianco della moglie, della quale non sopporta la malattia, sopraggiunta in un periodo nel quale l’attore avrebbe voluto assaporare ogni attimo di vita assieme alla donna.