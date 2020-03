Lucia Azzolina: “L’anno scolastico sarà valido, in arrivo 85 milioni per la scuola”

Lucia Azzolina: “L’anno scolastico sarà valido, in arrivo 85 milioni per la...

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha assicurato che l’anno scolastico sarà valido. Nessun timore per gli studenti, quindi, ma una grande attenzione alla didattica a distanza.

Nessun pericolo di perdere l’anno scolastico: ne è certa la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

La rassicurazione della ministra Azzolina

Ha tenuto a rassicurare le centinaia di studenti preoccupati per le loro sorti, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenuta durante la trasmissione Tutti in classe, in onda su Rai Radio1.

Come evidenzia anche Rainews, la Azzolina ha ribadito che l’anno scolastico è salvo, in ogni caso. In merito alla valutazione dei singoli studenti, gli insegnanti hanno la facoltà di valutare ognuno secondo i propri criteri.

La Ministra però ribadisce di non avere l’ossessione del voto, anzi, la vera priorità della didattica a distanza è quella di cercare di stare vicini a dei ragazzi che si sentono smarriti.

Gli insegnanti rappresentano, in questo momento, un punto di riferimento fondamentale per i ragazzi, soprattutto nelle zone maggiormente colpite da questa pandemia.

Il momento della didattica a distanza può diventare un momento “sano” dell’intera giornata, scandita da orari morti e vuoti da riempire.

Stanziati 85 milioni di Euro

Sugli insegnanti che hanno incrociato le braccia, negandosi agli studenti, la Azzolina fa sapere che sono soltanto una minima parte rispetto a quelli che stannoa dempiendo al loro dovere.

La Ministra però li ammonisce, garantendo che, se fosse nella loro posizione, non sceglierebbe mai di abbandonare i suoi studenti, soprattutto per la situazione emergenziale che si sta vivendo.

“Mi preoccupo per quella fetta minoritaria che non si rimbocca le maniche”

ha detto la Ministra. Dall’altra parte, però, ce ne sono molti altri che hanno scelto di aiutare gli studenti. Chi non sapeva neppure accendere un pc ha imparato a farlo.

Intanto la Ministra annuncia anche lo stanziamento di 85 milioni di Euro, che aiuteranno i ragazzi che ne avranno maggiore necessità.