Luce dei tuoi occhi arriva su Canale 5, scopriamo tutti i dettagli della nuova fiction di Mediaset, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno

Vediamo insieme tutte le news relative alla fiction di Canale 5, Luce dei tuoi occhi!

Luce dei tuoi occhi arriva su Canale 5

Canale 5 si prepara ad accogliere una nuova e appassionante fiction, che vedrà protagonisti due attori molto amati. Si tratta di Luce dei tuoi occhi, ai quali prenderanno parte Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Le riprese sono iniziate lo scorso 6 luglio a Roma e pare che proseguiranno per tutta l’estate, spostandosi poi a Vicenza. Non è ancora data rivelata la data di rilascio, a partire dalla quale il pubblico potrà seguire la fiction su Canale 5.

La trama della fiction

La fiction è ambientata in un’accademia di danza e le vicende ruotano attorno alla figura di Emma Conti, una ballerina molto stimata e ammirata da tutti. La donna, però, porta un grosso peso sul cuore.

Emma, infatti, è convinta che la figlia, ritenuta morta da tutti, sia in realtà viva. La Conti ritiene, inoltre, che la giovane si nasconda tra le allieve dell’accademia di danza. Nel corso della sua ricerca, si imbatterà in Enrico, un affascinante insegnante del liceo.

Il cast

I protagonisti della fiction, come già anticipato, saranno Anna Valle e Giuseppe Zeno. L’attrice e Miss Italia 1995 sarà l’interprete del personaggio di Emma Conti, una star del ballo che non si rassegna all’idea che la figlia sia morta. L’attore, invece, interpreterà Enrico, un insegnante al liceo.

Non è chiaro quali saranno gli altri attori che prenderanno parte alla nuova fiction di Canale 5, prodotta da Massimo Del Frate, Banijay Studios Italy, per Mediaset.

Per scoprirne di più sulla nuova fiction non rimane altro che attendere che il prodotto venga messa in onda, probabilmente il prossimo autunno!